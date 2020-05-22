22 Mayıs 2020, Cuma

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Fenerbahçe gurbetçi avında! 5 isim birden...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü Avrupa'daki gurbetçilere dikti. İşte sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı o isimler...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 01:38 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 06:41
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Fenerbahçe gurbetçi avında! 5 isim birden...

Ekonomik kriz içindeki Fenerbahçe, önümüzdeki sezon ucuz ve gelecek vadeden yıldız adaylarını kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

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Fenerbahçe gurbetçi avında! 5 isim birden...

Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç da geçen hafta yaptığı açıklamada, transferde yerli oyuncularla ilgilendiklerini söylemişti.

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Fenerbahçe gurbetçi avında! 5 isim birden...

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin sadece yurt içinde değil yurt dışında da birçok ismi radarına aldığı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe gurbetçi avında! 5 isim birden...

İLK HEDEF MUHAMMED KİPRİT

Gelen bilgilere göre yönetimin ilk hedefi Hertha Berlin'li Muhammed Kiprit.

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Fenerbahçe gurbetçi avında! 5 isim birden...

21 MAÇTA 16 GOL ATTI

U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, Hertha Berlin B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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