Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Yeni sezonda...

Halihazırda yaşadığı mali sıkıntılara corona virüsü salgınının getirdiği maddi kaybı da ekleyen Fenerbahçe'de çare bulundu. Sarı-lacivertlilerin, aldıkları bu kararı hem transferde hem de reklam gelirlerinde değerlendireceği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 21.05.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 17:50 ABONE OL