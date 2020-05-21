21 Mayıs 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Yeni sezonda...

Halihazırda yaşadığı mali sıkıntılara corona virüsü salgınının getirdiği maddi kaybı da ekleyen Fenerbahçe'de çare bulundu. Sarı-lacivertlilerin, aldıkları bu kararı hem transferde hem de reklam gelirlerinde değerlendireceği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 17:50
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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Yeni sezonda...

Fenerbahçe'de önceki yıllardan gelen ekonomik darboğaza corona virüsü sonrası artan döviz kurlarının neden olduğu mali yük de eklenince çıkışı tamamen TL'ye dönmekte bulan yönetim kimseyi üzmeden krizden çıkış formülü üretmek için titiz bir çalışma yürütüyor.

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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Yeni sezonda...

İSMAİL YÜKSEK ÖRNEĞİ

Ligin kaldığı yerden seyircisiz devam etmesi, yayın gelirlerindeki belirsizlik, önümüzdeki sezonun seyircili mi seyircisiz mi olacağı konusundaki belirsizlik, Fenerium ve stat içi kiralamalarında yaşanabilecek gerileme, amatör şubelerden gelen mali yükler, futbol takımına ödenecek maaşlar ve yeni sezonun transfer bütçelerini masaya yatıran sarı-lacivertliler, her şeyi Türk Lirası'na çevirerek çıkış yolu yaratmaya çabalıyor.

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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Yeni sezonda...

Artık tüm iç transferlerini TL üzerinden yapacağı öğrenilen Fenerbahçe bunun ilk sinyalini Gölcükspor'dan alınan İsmail Yüksek transferinde gözler önüne serdi.

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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Yeni sezonda...

TRANSFERDE DE ÖNCELİK TL

Hürriyet'in haberine göre, gelecek vadeden İsmail'i 500 bin liraya alan transfer komitesi, benzer uygulamayı tüm yerli transferlere yansıtacak.

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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Yeni sezonda...

Yabancı transferlerde de Türk Lirası üzerinden düşünüp Euro üzerinden anlaşma yapılacak. Ayrıca Fenerbahçe'de oynayarak vitrine çıkmak isteyen futbolculara yönelinecek. Takımda sözleşmesi devam eden yerli oyuncuların da ücretlerini Euro'dan TL'ye döndürmek için çalışmalar yapılacak.

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