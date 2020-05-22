22 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Nuri Şahin gün sayıyor

Nuri Şahin gün sayıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Corona virüsü arasından sonra yeniden başlayan Bundesliga'da bu sezon korkulu rüya gören Werder Bremen'in Türk yıldızı Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gelmek için gün sayıyor.

Corona virüsü arasından sonra yeniden başlayan Bundesliga'da bu sezon korkulu rüya gören Werder Bremen'in Türk yıldızı Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gelmek için gün sayıyor. Sözleşmesi bitecek olan Nuri, hem sarı-lacivertli formayı giymeyi hem de Türkiye'de bir akademi kurmayı planlıyor.
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