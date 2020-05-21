21 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci'nin peşinde

Belözoğlu milli yıldızın peşinde! Başkandan randevu aldı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 Giriş Tarihi: 21.05.2020

’de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, Kahveci için Medipol ’in Başkanı Gümüşdağ’dan randevu aldı. Futbolcu satışından para geldiğinde İrfan Can’ın imzaya hazır olması hedefleniyor.

'de futbolun yeni patronu olan Emre Belözoğlu transfer listesinin en başına Kahveci'yi yazdı. Takvim'in haberine göre; Belözoğlu'nun, eski takım arkadaşı olan ve çok beğendiği İrfan Can transferini konuşmak için Medipol kulübü başkanı Gümüşdağ'dan randevu aldığı öğrenildi.

PARA MURİÇ'TEN GELECEK

İrfan Can'ın transferini öncelikli olarak Başkan ile konuşan Emre Belözoğlu, başta Muric olmak üzere futbolcu satışından gelecek paranın bir kısmını İrfan Can'ın bonservisine tahsis edecek.

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PAZARLIKLAR SIKI GEÇECEK

24 yaşında olan İrfan Can'ın 2024 yılına kadar Başakşehir ile sözleşmesi var. Piyasa değeri 7 milyon Euro civarında olan İrfan Can için Emre Belözoğlu, Gümüşdağ ile sıkı bir pazarlığı girişecek.

GÜMÜŞDAĞ İKNA OLUR MU?

Emre Belözoğlu bu pazarlık sürecinde Başkan ile olan dostluğunu ve İrfan 'nin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakmasını ciddi bir koz olarak kullanacak.

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