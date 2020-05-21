Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci'nin peşinde
Fenerbahçe’de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir’in Başkanı Gümüşdağ’dan randevu aldı. Futbolcu satışından para geldiğinde İrfan Can’ın imzaya hazır olması hedefleniyor.
Fenerbahçe'de futbolun yeni patronu olan Emre Belözoğlu transfer listesinin en başına İrfan Can Kahveci'yi yazdı. Takvim'in haberine göre; Belözoğlu'nun, eski takım arkadaşı olan ve çok beğendiği İrfan Can transferini konuşmak için Medipol Başakşehir kulübü başkanı Gümüşdağ'dan randevu aldığı öğrenildi.
PARA MURİÇ'TEN GELECEK
İrfan Can'ın transferini öncelikli olarak Başkan Ali Koç ile konuşan Emre Belözoğlu, başta Muric olmak üzere futbolcu satışından gelecek paranın bir kısmını İrfan Can'ın bonservisine tahsis edecek.
PAZARLIKLAR SIKI GEÇECEK
24 yaşında olan İrfan Can'ın 2024 yılına kadar Başakşehir ile sözleşmesi var. Piyasa değeri 7 milyon Euro civarında olan İrfan Can için Emre Belözoğlu, Gümüşdağ ile sıkı bir pazarlığı girişecek.
GÜMÜŞDAĞ İKNA OLUR MU?
Emre Belözoğlu bu pazarlık sürecinde Başkan Göksel Gümüşdağ ile olan dostluğunu ve İrfan Can Kahveci'nin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakmasını ciddi bir koz olarak kullanacak.
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