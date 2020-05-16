Hasan Ali boş durmuyor

Corona virüsü nedeniyle liglerin oynanmadığı dönemde Hasan Ali Kaldırım boş durmuyor. Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan tecrübeli sol bek, form tutmak için dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Devrim Akarsu ile çalışıyor.

Corona virüsü nedeniyle liglerin oynanmadığı dönemde Hasan Ali Kaldırım boş durmuyor. Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan tecrübeli sol bek, form tutmak için dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Devrim Akarsu ile çalışıyor. Akarsu'nun instagram hesabından yayınladığı videoda tempolu çalışmalar yapan Hasan'ın hırslı görüntüleri dikkat çekiyor.

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