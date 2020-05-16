16 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Hasan Ali boş durmuyor

Hasan Ali boş durmuyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Corona virüsü nedeniyle liglerin oynanmadığı dönemde boş durmuyor. Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan tecrübeli sol bek, form tutmak için dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Devrim Akarsu ile çalışıyor.

Corona virüsü nedeniyle liglerin oynanmadığı dönemde boş durmuyor. Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan tecrübeli sol bek, form tutmak için dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Devrim Akarsu ile çalışıyor. Akarsu'nun instagram hesabından yayınladığı videoda tempolu çalışmalar yapan Hasan'ın hırslı görüntüleri dikkat çekiyor.

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