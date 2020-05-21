Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, takıma yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıkmasının ardından bir kez daha sahaya indi. Isınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve bitiricilik çalışmalarıyla sona erdi.

Fenerbahçe'de tüm takıma yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalara start verilirken, sarı-lacivertliler hazırlıklarını bugün de sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde çalışan Fenerbahçe'de oyuncular idmana 4'erli ve 5'erli gruplar halinde dinamik ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, pas ve bitiricilik çalışmasıyla tamamladı.

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