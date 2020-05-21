21 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü

Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

ekiplerinden , takıma yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıkmasının ardından bir kez daha sahaya indi. Isınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve bitiricilik çalışmalarıyla sona erdi.

'de tüm takıma yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalara start verilirken, sarı-lacivertliler hazırlıklarını bugün de sürdürdü.

'nde çalışan Fenerbahçe'de oyuncular idmana 4'erli ve 5'erli gruplar halinde dinamik ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, pas ve bitiricilik çalışmasıyla tamamladı.

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