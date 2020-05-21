21 Mayıs 2020, Perşembe

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Islam Slimani'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezon başında transfer olduğu Monaco'da külerinden doğarak adından sıkça söz ettiren Cezayirli golcü, sarı-lacivertli takımla ilgili flaş ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 21.05.2020 18:10 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 18:13
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Islam Slimani'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Leicester City'den kiraladığı ancak gösterdiği performansla saç baş yolduran Islam Slimani, önemli açıklamalarda bulundu.

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Islam Slimani'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yalnızca 1 gol kaydeden Cezayirli forvet, sezon başında kiralandığı Monaco'da adeta küllerinden yeniden doğdu.

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Islam Slimani'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Bu sezon corona virüsü salgını nedeniyle tescil edilen Ligue 1'de 18 maça çıkan Slimani, 9 gol ve 7 asistlik performansıyla takımını sırtlayan isimlerden biri oldu.

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Islam Slimani'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Fransa'da liglerin tescil edilmesine sebep olan corona virüsünden Fenerbahçe'de geçirdiği günlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

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Islam Slimani'den flaş Fenerbahçe sözleri!

"LİG SONLANDIRILDIĞI İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

"Fransa'da lig sonlandırıldığı için büyük hayal kırıklığı yaşadım, sinirlendim. Ancak bu sıradışı bir durum, sağlık her şeyin üzerinde. Futboldan daha önemli şeyler de var. Bu sezonki performansımı insanlar yorumlasın, ben bir şey demek istemiyorum."

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