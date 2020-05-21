21 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Comolli başkan oluyor! İşte yeni adresi...

Comolli başkan oluyor! İşte yeni adresi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

'nin eski sportif direktörü Daniel Comolli ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon  2. Ligi'ne (Ligue 2) düşen Toulouse'un 'li bir şirkete satılacağı belirtilirken, kulübün yeni başkanının da Comolli olacağı öne sürüldü.

'da corona virüsü nedeniyle liglerin tescil edilmesinin ardından 2. lige düşen Toulouse Kulübü'nde köklü bir değişim yaşanacak. 2001'den bu yana kulübün başkanlığını üstlenen Oliver Sadran'ın, kulübün %85 hissesini 'li bir yatırım şirketine satacağı öğrenildi.

AMERİKALI ŞİRKETİN PLANI COMOLLI

kuübünün %85'ini satın alacak olan söz konusu şirketin ise başkanlık için 'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'yi düşündüğü belirtildi. Fransız spor adamının deneyimlerinin başkanlık için yeterli olacağını düşünnen şirket, Comolli'ye uzun vadeli bir proje sunacak.

Bu arada şirketin ortaklarından Garry Cardinale, Toulouse'u satın almalarıyla ilgili olarak, "Spor alanında deneyimlere sahibiz. Bu anlaşma için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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