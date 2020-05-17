17 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

N’Sakala haber bekliyor

N’Sakala haber bekliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

bek arayışındaki Fenerbahçe'nin gündeminde olan Alanyasporlu Fabrice N'Sakala, transfer için gün sayıyor.

bek arayışındaki Fenerbahçe'nin gündeminde olan Alanyasporlu Fabrice N'Sakala, transfer için gün sayıyor. ile 2 yıllığına anlaştığı şeklindeki haberleri yalanlayan Kongolu futbolcunun, F.Bahçe'ye gitmeye daha sıcak baktığı kaydedildi.
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