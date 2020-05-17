17 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

21 milyon’luk tasarruf

21 milyon’luk tasarruf
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.05.2020

Ekonomik koşulları iyileştirme çabasındaki Fenerbahçe'de, Başkan 'un göreve geldiği 2018 Haziran ayından bu yana maaş bütçesinde 21 milyon euro'luk tasarruf sağlandı.

Ekonomik koşulları iyileştirme çabasındaki Fenerbahçe'de, Başkan 'un göreve geldiği 2018 Haziran ayından bu yana maaş bütçesinde 21 milyon euro'luk tasarruf sağlandı. 92 milyon euro'luk bütçeyi 71 milyon euro'ya çeken Ali Koç'un, hedefinin 50 milyon euro seviyesi olduğu ve bunun için de tasarruf tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulanmaya devam edeceği belirtildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'ye çok uzak değil Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'ye çok uzak değil"
Fenerbahçe'yi üzen haber! Anlaştı Fenerbahçe'yi üzen haber! Anlaştı
F.Bahçe'nin anlaştığı teknik direktörü duyurdular! Bjelica ve Erol Bulut derken... F.Bahçe'nin anlaştığı teknik direktörü duyurdular! Bjelica ve Erol Bulut derken...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör