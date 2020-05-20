20 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Vedat Muriqi'ye 5 milyon Euro

Vedat Muriqi'ye 5 milyon Euro
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

'nin geçen sezon 'ın elinden kaparak renklerine bağladığı , İtalyan ve İngiliz kulüplerinin gözdesi haline geldi. Devre arasında ekibi Burnley'in talip olduğu ancak yönetimin gitmesine izin vermediği Kosovalı golcüye, 'den bir teklif daha geldiği öğrenildi.

Tottenham'ın 26 yaşındaki oyuncu için sarılacivertli kulübe 4.5 milyon pound'luk (yaklaşık 5 milyon Euro) bir teklif sunduğu ifade edildi. Bu arada İtalyan kulübü Lazio'nun da oyuncunun menajeri Haluk Canatar ile temas kurduğu ve fiyat bilgisi aldığı öğrenildi. 'nin de Muriqi'yi istediği konuşuluyor.

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