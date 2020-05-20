Vedat Muriqi'ye 5 milyon Euro

Fenerbahçe'nin geçen sezon Galatasaray'ın elinden kaparak renklerine bağladığı Vedat Muriqi, İtalyan ve İngiliz kulüplerinin gözdesi haline geldi. Devre arasında Premier Lig ekibi Burnley'in talip olduğu ancak yönetimin gitmesine izin vermediği Kosovalı golcüye, İngiltere'den bir teklif daha geldiği öğrenildi.

Tottenham'ın 26 yaşındaki oyuncu için sarılacivertli kulübe 4.5 milyon pound'luk (yaklaşık 5 milyon Euro) bir teklif sunduğu ifade edildi. Bu arada İtalyan kulübü Lazio'nun da oyuncunun menajeri Haluk Canatar ile temas kurduğu ve fiyat bilgisi aldığı öğrenildi. Napoli'nin de Muriqi'yi istediği konuşuluyor.

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