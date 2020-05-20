UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Alex paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabından Alex De Souza paylaşımı yapıldı. Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex De Souza'nın Şampiyonlar Ligi'nde yapmış olduğu asistlerden bir video hazırlandı.

Sık sık Türkiye temsilcileri hakkında paylaşımlarda bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex De Souza paylaşımında bulundu. Paylaşımda Alex'in Şampiyonlar Ligi'nde yapmış olduğu asistlerden oluşan bir kolaj video hazırlandı.

İŞTE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ALEX PAYLAŞIMI

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