20 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Alex paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Alex paylaşımı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 Giriş Tarihi: 20.05.2020

Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabından De Souza paylaşımı yapıldı. 'nin efsane ismi Alex De Souza'nın Şampiyonlar Ligi'nde yapmış olduğu asistlerden bir video hazırlandı.

Sık sık Türkiye temsilcileri hakkında paylaşımlarda bulunan Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, 'nin efsane ismi De Souza paylaşımında bulundu. Paylaşımda Alex'in Şampiyonlar Ligi'nde yapmış olduğu asistlerden oluşan bir kolaj video hazırlandı.

İŞTE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ALEX PAYLAŞIMI

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Erol Bulut Fenerbahçe'yi çok iyi biliyor "Erol Bulut Fenerbahçe'yi çok iyi biliyor"
Carlos'tan yıllar sonra gelen itiraf! F.Bahçe'ye transfer... Carlos'tan yıllar sonra gelen itiraf! "F.Bahçe'ye transfer..."
Datome'den Obra açıklaması! Datome'den Obra açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör