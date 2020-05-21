21 Mayıs 2020, Perşembe
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Süper ikili iş başında
Ne Emre Belözoğlu resmen sportif direktör oldu, ne de Erol Bulut, Fenerbahçe'nin hocası... Ama iki isim de sarı-lacivertli kulübün geleceği için şimdiden el ele verdi.
Ne Emre Belözoğlu resmen sportif direktör oldu, ne de Erol Bulut, Fenerbahçe'nin hocası... Ama iki isim de sarı-lacivertli kulübün geleceği için şimdiden el ele verdi. Sezon sonu formayı üzerinden çıkarıp takım elbiseyi giyecek olan futbolun yeni patronu Emre Belözoğlu, Alanyaspor'daki görevine devam eden Erol Bulut ile yeni sezon planlarını yapmaya devam ediyor. İki isim, yapılacak transferler ve kurgulanacak yeni kadro konusunda fikir alışverişinde bulunuyor. Başkan Ali Koç'un, Belözoğlu ve Bulut'a tam destek verdiği de gelen bilgiler arasında.
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