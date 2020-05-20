Erol Bulut'a taraftardan tam destek

Corona virüsü salgını sonrası liglere verilen arada gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Demir Grup Sivasspor forması giyen futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrolarına katmak isteyen iki ezeli rakip, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği bir oyuncu için daha karşı karşıya gelirken, yeni sezonda sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu'nun erken davranarak bu transferde önemli yol katettiği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...