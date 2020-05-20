20 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Erol Bulut'a taraftardan tam destek

Erol Bulut'a taraftardan tam destek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

'de hoca adayları arasında ilk sıraya yerleşen 'a taraftardan tam destek geldi. Zico'dan sonra gelen hiçbir yabancı hocanın başarılı olamadığı sarı-lacivertli camiada, 45 yaşındaki teknik adama taraftardan onay çıktı.

Futbolculuk yıllarında da formasını taşıyan, rekabete hazır ve başarıya aç bir hoca olarak tanımlanan Bulut hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Fenerbahçeliler, futbol bilgisine de güvendikleri Bulut ile sezona başlanması gerektiği yönünde görüş belirttiler.

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