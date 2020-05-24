24 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de online bayramlaşma töreni

Fenerbahçe'de online bayramlaşma töreni
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.05.2020

ekiplerinden , resmi internet sitesinden Ramazan Bayramı töreninin corona virüsü salgını nedeniyle online olarak düzenleneceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

" Spor Kulübü olarak geleneksel bayramlaşmamızı bu yıl korona virüs salgını nedeniyle ve Fenerbahçe kanalımızdan online olarak düzenleyeceğiz. FBTV ve Fenerbahçe Youtube hesabımızdan yayınlanacak olan bayramlaşma törenimiz 26 Mayıs Salı günü saat 11.00'de başlayacaktır.

Başkanımız , Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, YDK Başkanımız ve sporcularımız online katılarak bayram mesajlarını camiamızla ve Kongre üyelerimizle paylaşacaklar.

Bayram coşkusunu birlikte yaşamak için Fenerbahçe Youtube hesabında ve FBTV'de sizleri bekliyoruz."

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