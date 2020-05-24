Fenerbahçe'de online bayramlaşma töreni
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, resmi internet sitesinden Ramazan Bayramı töreninin corona virüsü salgını nedeniyle online olarak düzenleneceğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak geleneksel bayramlaşmamızı bu yıl korona virüs salgını nedeniyle FBTV ve Fenerbahçe Youtube kanalımızdan online olarak düzenleyeceğiz. FBTV ve Fenerbahçe Youtube hesabımızdan yayınlanacak olan bayramlaşma törenimiz 26 Mayıs Salı günü saat 11.00'de başlayacaktır.
Başkanımız Ali Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, YDK Başkanımız Vefa Küçük ve sporcularımız online katılarak bayram mesajlarını camiamızla ve Kongre üyelerimizle paylaşacaklar.
Bayram coşkusunu birlikte yaşamak için Fenerbahçe Youtube hesabında ve FBTV'de sizleri bekliyoruz."
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