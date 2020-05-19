19 Mayıs 2020, Salı

FENERBAHÇE

Bjelica sabırları taşırdı

Bjelica sabırları taşırdı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.05.2020

Nenad Bjelica'da yaşanan pürüz ortaya çıktı. Başkan 'un üç kez görüştüğü Hırvat teknik adamın, sürekli talepkar bir tavır sergilemesi sabırları taşırdı.

'un, ilk etapta görev süresine göre 1+2 yıllık teklif götürdüğü Bjelica, sözleşme süresinin 3 yıl olmasını istemişti. Yönetim bu konuya anlayış gösterip talebine olumlu yanıt verdiği Bjelica'ya 1 milyon euro önerdi. Rakam 3. görüşmede 1.5 milyona çıktı ama 48 yaşındaki hoca 3 milyon euro'da diretti. Bu duruma sinirlenen Koç, köprüleri attı ve transferden vazgeçti.

F.Bahçe genç yıldız için dünya devleriyle kapışıyor! haberin devamı

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