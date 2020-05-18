18 Mayıs 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'ye 3. Lig'den bir transfer daha! Resmi açıklama geldi

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına start veren ve ilk olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, 3. Lig'den takviye daha yapmak için harekete geçti. Yeni sezonda genç oyuncu rotasyonunu genişletmek isteyen yönetimin, genç futbolcu için transfer teklifi yaptığı açıklandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 19:27 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 19:28
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Fenerbahçe'ye 3. Lig'den bir transfer daha! Resmi açıklama geldi

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor'da başkan Cihan Aktaş, genç golcü Barış Sungur için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yaptıklarını söyledi.

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Fenerbahçe'ye 3. Lig'den bir transfer daha! Resmi açıklama geldi

1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Bucaspor altyapısında yetişip şimdiden Süper Lig ekiplerinin gözdesi haline gelen 18 yaşındaki santrfor Barış Sungur için birçok teklif aldıklarını ifade etti.

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Fenerbahçe'ye 3. Lig'den bir transfer daha! Resmi açıklama geldi

Süper Lig'den 6, TFF 1'inci Lig'den ise 1 takımın Barış'ı istediğini dile getiren Başkan Aktaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

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Fenerbahçe'ye 3. Lig'den bir transfer daha! Resmi açıklama geldi

"Kulüplerimizle görüşmelerimiz sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ile de bir görüşmemiz oldu. Teklifleri değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe'ye 3. Lig'den bir transfer daha! Resmi açıklama geldi

BUCASPOR 500 BİN EURO İSTİYOR

Sarı-lacivertlilerin Barış Sungur için 500 bin Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

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