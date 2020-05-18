Fenerbahçe'ye 3. Lig'den bir transfer daha! Resmi açıklama geldi

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına start veren ve ilk olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, 3. Lig'den takviye daha yapmak için harekete geçti. Yeni sezonda genç oyuncu rotasyonunu genişletmek isteyen yönetimin, genç futbolcu için transfer teklifi yaptığı açıklandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 19:27 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 19:28 ABONE OL