19 Mayıs 2020, Salı

FENERBAHÇE

'Gönül'ü hâlâ Fenerbahçe'de

'Gönül'ü hâlâ Fenerbahçe'de
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.05.2020

 ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek , adım adım yuvası 'ye koşuyor... 2. Lig'de Oftaş forması giyerken geldiği sarı-lacivertli kulüpte kaptanlığı kadar yükselen, ancak döneminde kalmak istemesine rağmen sözleşmesi yenilenmeyen Gökhan Gönül, dört yıllık aradan sonra çubukluya kavuşmaya hazırlanıyor.

Futbolu 'de bırakmak isteyen 35 yaşındaki sağ bekin yönetime "Gelmeye hazırım" mesajı yolladığı öğrenildi. Gökhan dönerse, Emre'nin bırakacağı kaptanlık bandını alacak ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek , adım adım yuvası Fenerbahçe'ye koşuyor... 2. Lig'de Oftaş forması giyerken geldiği sarı-lacivertli kulüpte kaptanlığı kadar yükselen, ancak döneminde kalmak istemesine rağmen sözleşmesi yenilenmeyen Gökhan Gönül, dört yıllık aradan sonra çubukluya kavuşmaya hazırlanıyor. Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak isteyen 35 yaşındaki sağ bekin yönetime "Gelmeye hazırım" mesajı yolladığı öğrenildi. Gökhan dönerse, Emre'nin bırakacağı kaptanlık bandını alacak.

Yeni hedef Yunus Mallı haberin devamı

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