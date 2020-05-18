18 Mayıs 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe genç yıldız için dünya devleriyle kapışıyor! İşte o isim

Bu sezon Süper Lig'e büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe, lige verilen aradan faydalanarak gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başlamıştı. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde gündeme gelen genç yıldız için, Manchester City ve Borussia Dortmund gibi takımların da adı geçiyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 12:39
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Fenerbahçe genç yıldız için dünya devleriyle kapışıyor! İşte o isim

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ikinci yarıda gösterdiği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışına neredeyse havlu attı.

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Fenerbahçe genç yıldız için dünya devleriyle kapışıyor! İşte o isim

Üstünen yaşanan corona virüsü salgını kulüpte büyük maddi sıkıntılara yol açarken, sarı-lacivertli ekipte transfer planlamaları yön değiştirdi.

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Fenerbahçe genç yıldız için dünya devleriyle kapışıyor! İşte o isim

Yaşı geçmiş yıldız isimlere yüksek bonservis ve yüksek maaş ödemek istemeyen Sarı Kanaryalar'da takımı gençleştirme adına operasyon başladı.

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Fenerbahçe genç yıldız için dünya devleriyle kapışıyor! İşte o isim

RAVİL TAGİR'E KANCA!

Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da bu sezon forma şansı bulan 16 yaşındaki savunma oyuncusu Ravil Tagir'e talip olmuştu.

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Fenerbahçe genç yıldız için dünya devleriyle kapışıyor! İşte o isim

Genç yaşına rağmen Ümit Milli Takım forması giyen savunma oyuncusu Ravil Tagir için kaptan Emre Belözoğlu, Altınordulu kurmaylar ile temasa geçmişti.

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