Fenerbahçe genç yıldız için dünya devleriyle kapışıyor! İşte o isim

Bu sezon Süper Lig'e büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe, lige verilen aradan faydalanarak gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başlamıştı. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde gündeme gelen genç yıldız için, Manchester City ve Borussia Dortmund gibi takımların da adı geçiyor. İşte o isim ve tüm detaylar...