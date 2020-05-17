18 Mayıs 2020, Pazartesi

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Rıdvan Dilmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışlarıyla ilgili olarak da flaş ifadeler kullandı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un o isme atıfta bulunduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi: 17.05.2020 22:40
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Rıdvan Dilmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Futbol Yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Yüzde Yüz Futbol programında Süper Lig'e dair konuştu ve Fenerbahçe'nin teknik direktörü ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR


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Rıdvan Dilmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

FUTBOLU ÇOK ÖZLEMİŞİZ
"Dünya futbolunu hep yakından izlemeye çalışırız ama o kadar özlem duymuşuz ki, Bundesliga hemen evimize girdi. Dortmund maçını izledim, önce Darmstadt maçı vardı, daha sonra Leipzig maçını da izleme fırsatım oldu.


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Rıdvan Dilmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Sadece özlem gidermek değil, acaba ne olacak?' dedim. Futbolcu sahaya çıktığı andan itibaren futbolu oyun olarak görür. O gün oynarken, aklına ne maaş, ne prim gelir, oynar.

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Rıdvan Dilmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Bildiğin sert, kora kor maçlar oldu. 2. bölgelerde zaman zaman idareler oldu ama çok da enteresandır, fiziksel anlamda da coşkuyla, özlemle kalitelerini iyi gördüm."

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Rıdvan Dilmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

14 OYUNCU KALANA DEK DEVAM EDİLECEK
"Oynanması açısından daha net düşünmemiz için, 10 dün daha görmekte fayda var. Vaka olacak mı, olursa ne yapacaklar? Olursa diye kararını verdiler. Sayın Nihat Özdemir için de bu kararlar önemli, UEFA da yönlendirmede bulunuyor. 14 oyuncu kalana kadar devam edecek Almanya'da, Türkiye'de de bu uygulamaya geçileceğini söylüyor Nihat bey."


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