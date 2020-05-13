Bulgaristan’da gündem Kanarya

Kanarya'nın gündemindeki isimlerden Jose Palomino ile ilgili Bulgar basınında ilginç bir haber yer aldı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ

Kanarya'nın gündemindeki isimlerden Jose Palomino ile ilgili Bulgar basınında ilginç bir haber yer aldı. F.Bahçe'nin sezon sonu serbest kalacak olan Arjantinli stoperle yakından ilgilendiğini yazıldı, Lodogorets'in bu durumdan memnun olmadığı belirtildi. Palomino'yu Atalanta'ya satarken bir sonraki satışından yüzde 20'lik pay kazanma hakkı bulunan Bulgar ekibinin, Tangocu'nun bedelsiz gitme ihtimalinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığı yazıldı.