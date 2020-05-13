13 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Bulgaristan’da gündem Kanarya

Bulgaristan’da gündem Kanarya
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

Kanarya'nın gündemindeki isimlerden Jose Palomino ile ilgili Bulgar basınında ilginç bir haber yer aldı.

Kanarya'nın gündemindeki isimlerden Jose Palomino ile ilgili Bulgar basınında ilginç bir haber yer aldı. F.Bahçe'nin sezon sonu serbest kalacak olan Arjantinli stoperle yakından ilgilendiğini yazıldı, Lodogorets'in bu durumdan memnun olmadığı belirtildi. Palomino'yu Atalanta'ya satarken bir sonraki satışından yüzde 20'lik pay kazanma hakkı bulunan Bulgar ekibinin, Tangocu'nun bedelsiz gitme ihtimalinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığı yazıldı.
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