16 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

İşte Muriqi'nin halefi! Görüşmeler başlıyor

İşte Muriqi'nin halefi! Görüşmeler başlıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Fenerbahçe’nin Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'i yüksek bir bedelle satması halinde Hırvat Mirko Maric’i kadrosuna katmak için görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

Hırvatistan'da yayın yapan Bljesak, dün Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Birçok Avrupa devinin listesinde olan Vedat Muriç'in yüksek bir bedelle satılması halinde sarı-lacivertlilerin Mirko Maric'i renklerine katacağı ileri sürüldü. Hırvat ekibi Osijek ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.88 boyundaki forvet, bu sezon oynadığı 29 resmi karşılaşmada 19 gol sevinci yaşadı. Bosna Hersek asıllı olan 24 yaşındaki oyuncu, son iki sezonda gösterdiği performansla Hırvatistan'da öne çıkan isimlerden oldu. Hırvatistan 'nın formasını da 2 kez giyen Maric, kariyerinde Brijeg, Lokomotiv Zagreb, Videoton'da oynadı.

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