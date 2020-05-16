16 Mayıs 2020, Cumartesi

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Bitmeyen aşk! Fenerbahçe yıldız isimden vazgeçmiyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi kadro mühendisliği çalışmalarına başladı. Önümüzdeki sezon hücumda daha çeşitli ve üretken olmak isteyen sarı-lacivertliler Brezilyalı kupa canavarının peşine düştü. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 01:53 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 06:35
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Bitmeyen aşk! Fenerbahçe yıldız isimden vazgeçmiyor

Yaz transfer dönemi öncesi birçok yıldızı transfer listesine alan sarı-lacivertlilerde hareketlilik yaşanıyor.

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Bitmeyen aşk! Fenerbahçe yıldız isimden vazgeçmiyor

Bu sezon hücum bölgesinde genellikle Vedat Muriqi ve Max Kruse ikilisinin ayağına bakan sarı-lacivertliler çeşitlilik yaratmayı amaçlıyor.

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Bitmeyen aşk! Fenerbahçe yıldız isimden vazgeçmiyor

Takıma doğrudan katkı sağlayacak isimler üzerinde yoğunlaşan sarı-lacivertli kurmaylar eski göz bebeği olan Brezilyalı yıldızı gündemine aldı.

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Bitmeyen aşk! Fenerbahçe yıldız isimden vazgeçmiyor

Geniş ve alternatifli bir kadro için kolları sıvayan Fenerbahçe, uzun yıllardır gündeminde olan Taison'dan vazgeçmiyor.

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Bitmeyen aşk! Fenerbahçe yıldız isimden vazgeçmiyor

Sarı- lacivertliler, Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde de gündeme gelmesine rağmen sözleşmesinin sona erdiği Shakhtar Donetsk'e yeniden imza atan Brezilyalı futbolcu için tekrar harekete geçti.

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