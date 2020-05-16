16 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Max Kruse: Adil bir rekabette değiliz

Max Kruse: Adil bir rekabette değiliz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, sosyal medya hesabından corona virüsü salgını ile ilgili açıklamalar yaptı.

Son dönemde futbol kulüplerinde çıkan vaka sayılarına değinen tecrübeli futbolcu, "Takımların bir kısmı karantinada ve adil bir rekabet içinde değiliz. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?'' diye konuştu.

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