''Askeri kamp olabilir''

Corona virüsü tebirleri kapsamında ligler ertelenmişti ve yeniden başlanmasına karar verildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu kararla ilgili çarpıcı sözler sarfetti.

Sezonun oynanmaması halinde ekonomik açıdan sıkıntı çıkacağını belirten Fenerbahçe'nin patronu, "Oynanacaksa askeri kamp mantığında bir yaklaşım olabilir. 2 ya da 3 hafta hiçbir şekilde kimseyle teması olmayacak. Eve, markete gitmeyecekler ve sadece takımla kalacaklar. Bu seneyi 'kurtaracağız' derken önümüzdeki sene kayıpların ciddi olmaması gerekiyor. Avrupa'da liglerin gidişatına bakalım. Gelecek sene kayıplar olmasın. Oynanmayacaksa da nasıl tescil edileceği, mevcut sıralama mı olacak sezon mu ilan edilecek, şeffaf olunmalı. Federasyonun şimdilik yaklaşımına katılıyorum. Her karara da saygılıyız" açıklamasını yaptı.

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