Fenerbahçe'nin gündemindeki Dries Mertens Inter'le anlaştı
Fenerbahçe'nin, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dries Mertens'i gündemine aldığı iddia edilmişti. Belçikalı futbolcunun Inter ile anlaştığı belirtildi.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Belçikalı forvet Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Yıldız futbolcunun yeni adresi netleşti. İtalyan basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Belçikalı futbolcunun, Inter'le iki yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında İngiltere Premier Lig devi Chelsea de bulunuyordu. Bu transferin ardından Lautaro Martinez'in Barcelona'ya gidişinin kolaylaşacağı ifade ediliyor.
7 SEZONDUR NAPOLI'DE
33 yaşındaki deneyimli golcü, Napoli'ye 2013 yılında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan gelmişti. Bu sezon İtalyan temsilcisi ile 29 maça çıkan Mertens, 12 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
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