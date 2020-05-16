16 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Caner Erkin sürprizi

Fenerbahçe'de Caner Erkin sürprizi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.05.2020

Günün konuşulan iddialarından biri Fenerbahçe’nin eski yıldızıyla anlaşacağıydı. 32 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Çubuklu’yu giyeceği ileri sürüldü.

Tam 4 sezondur formasını giydiği Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlılarla mukavele yenilemeyeceği belirtilen yıldız futbolcunun tekrar Fenerbahçe'ye döneceği ileri sürüldü. Beşiktaş macerası öncesi 6 yıl formasını giydiği sarılacivertlilerle temas kurduğu kaydedilen 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanacağı ifade edildi. 6 sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile 1 lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli sol bek, 213 resmi karşılaşmaya çıktı. Çubuklu ile bu maçlarda 16 gol sevinci yaşayan Caner, 48 de asist yapmıştı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 resmi karşılaşmaya çıkan Caner Erkin, 12 gole direkt katkı sağladı. 3 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, 9 da asist yaptı.

Flaş Berke Özer gelişmesi! Geri dönmüyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'nin iptal olan teknik direktörü belli oldu! İşte o isim... F.Bahçe'nin iptal olan teknik direktörü belli oldu! İşte o isim...
Başkandan Gökhan Gönül yanıtı: Anlaşıldı Başkandan Gökhan Gönül yanıtı: Anlaşıldı
Resmen açıkladı! 3 teknik direktörle görüşüyoruz Resmen açıkladı! "3 teknik direktörle görüşüyoruz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör