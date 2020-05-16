Fenerbahçe'de yeni hedef Cenk Özkaçar

Gelecek vaat eden isimleri yakın takibe alan Fenerbahçe, İsmail Yüksek'ten sonra Altay'ın yıldızı Cenk Özkaçar'a da göz dikti. İzmir ekibine resmi teklifini ileten sarı-lacivertlilerin bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi.

Trabzon başta olmak üzere Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan Cenk Özkaçar için resmi teklif yapan sarı-lacivertlilerin ısrarcı davrandığı öğrenildi. Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu'nun genç isimlerin transferinde etkin rol oynadığı kaydedildi.

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