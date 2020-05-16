Fenerbahçe'de flaş Berke Özer gelişmesi! Geri dönmüyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, genç file bekçisi Berke Özer'i Westerlo takımına kiralamıştı. Belçika ekibindeki kiralık sözleşmesi sona erecek olan 19 yaşındaki kalecinin sarı-lacivertli takıma dönmeyeceği ve 1 sene daha Westerlo'da kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer için Belçika basınında önemli bir detay yer aldı. Voelbalkrant sitesi, 19 yaşındaki kalecinin gelecek sezon da Westerlo'da kiralık olarak forma giyeceğini yazdı. Genç file bekçisi, bu sezon Belçika temsilcinin kalesini koruduğu 22 maçta 23 gol yedi.

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