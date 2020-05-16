16 Mayıs 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de flaş Berke Özer gelişmesi! Geri dönmüyor
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, genç file bekçisi Berke Özer'i Westerlo takımına kiralamıştı. Belçika ekibindeki kiralık sözleşmesi sona erecek olan 19 yaşındaki kalecinin sarı-lacivertli takıma dönmeyeceği ve 1 sene daha Westerlo'da kalacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer için Belçika basınında önemli bir detay yer aldı. Voelbalkrant sitesi, 19 yaşındaki kalecinin gelecek sezon da Westerlo'da kiralık olarak forma giyeceğini yazdı. Genç file bekçisi, bu sezon Belçika temsilcinin kalesini koruduğu 22 maçta 23 gol yedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...