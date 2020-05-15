15 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Pellegrini pusuda bekliyor! Fenerbahçe'yi sordu...

Ünlü teknik adam pusuda bekliyor! F.Bahçe'yi sordu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından , sarı-lacivertli kulüp için nabız yoklamaya başladı. 66 yaşındaki Şilili teknik adamın, Viillarreal'den eski öğrencisi 'yi arayıp, Fenerbahçe ve Süper Lig hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Birçok teknik adamın gündeme geldiği Fenerbahçe'de en çok öne çıkan isimlerden biri de 'ydi. Nenad Bjelica ve Erol Bulut'un da konuşulduğu dönemde Şilili hocanın pusuda beklediği ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli yönetimin daha önce temas kurduğu 66 yaşındaki teknik direktörün Villarreal'den eski öğrencisi 'yi aradığı öğrenildi. Önceki birkaç röportajında, "Fenerbahçe prestijli bir takım" diyen Pellegrini'nin Kahveci'den kulüple ve Türkiye ile ilgili bilgiler aldığı ifade edildi.

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Son olarak West Ham United'ın başında olan Manuel Pellegrini, Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştırdı. Şilili hoca, , Manchester City, Malaga, Villarreal'de görev yaptı. 66 yaşındaki teknik adam Avrupa dışında da Hebei China Fortune, , San Lorenzo, Deportiva Quito, Palestino ve Universidad Catolica gibi takımların teknik direktörlüğünü yaptı.

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