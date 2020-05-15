Pellegrini pusuda bekliyor! Fenerbahçe'yi sordu...
Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Manuel Pellegrini, sarı-lacivertli kulüp için nabız yoklamaya başladı. 66 yaşındaki Şilili teknik adamın, Viillarreal'den eski öğrencisi Nihat Kahveci'yi arayıp, Fenerbahçe ve Süper Lig hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
Birçok teknik adamın gündeme geldiği Fenerbahçe'de en çok öne çıkan isimlerden biri de Manuel Pellegrini'ydi. Nenad Bjelica ve Erol Bulut'un da konuşulduğu dönemde Şilili hocanın pusuda beklediği ortaya çıktı.
Sarı-lacivertli yönetimin daha önce temas kurduğu 66 yaşındaki teknik direktörün Villarreal'den eski öğrencisi Nihat Kahveci'yi aradığı öğrenildi. Önceki birkaç röportajında, "Fenerbahçe prestijli bir takım" diyen Pellegrini'nin Kahveci'den kulüple ve Türkiye ile ilgili bilgiler aldığı ifade edildi.
DEVLERİ ÇALIŞTIRDI
Son olarak West Ham United'ın başında olan Manuel Pellegrini, Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştırdı. Şilili hoca, Real Madrid, Manchester City, Malaga, Villarreal'de görev yaptı. 66 yaşındaki teknik adam Avrupa dışında da Hebei China Fortune, River Plate, San Lorenzo, Deportiva Quito, Palestino ve Universidad Catolica gibi takımların teknik direktörlüğünü yaptı.
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