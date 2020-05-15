Erol Bulut: Konuşmaya gerek yok

Fotomaç’ın ulaştığı Erol Bulut, Fenerbahçe sorusuna, "Alanyaspor ile sözleşmem bulunuyor ve ortada ne resmi bir teklif ne de görüşme var. Artık bu konuda konuşmayacağım. Benimle görüştüğünü söyleyenler varsa, bu soruya onlar cevap versin" şeklinde cevap verdi.

Sarı-lacivertlilerle ismi en çok anılan yerli teknik adamlardan biri olan Erol Bulut, Fotomaç'a konuştu, çok net açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile ilgili soruya, "Artık bu konuda konuşmaya gerek yok" karşılığını veren Bulut, şöyle devam etti: "Alanyaspor ile sözleşmem bulunuyor ve ortada ne resmi bir teklif ne de görüşme var. Artık bu konuda konuşmayacağım. Benimle görüştüğünü söyleyenler varsa, bu soruya onlar cevap versin."

4 Mayıs'tan bu yana Alanyaspor ile çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bulut, "Tedbiri de elden bırakmıyoruz. Maçların başlamasını bekliyoruz" dedi.

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