14 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de transferde flaş gelişme! Berke Özer ve Belçika...

Transferi bu sözlerle duyurdular! Anlaşma çok yakın
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Sarı-lacivertlilerin yaz sezonunda temsilcisi Westerlo'ya kiraladığı için flaş bir iddia ortaya atıldı. Peki, genç file bekçisi Belçika'da mı kalacak yoksa Çubuklu'yu mu giyecek? İşte detaylar...

'de son dakika haberi... Genç eldiven sezon başında ekibi Westerlo'ya kiralanmıştı.

Sezonun başlamasıyla beraber yeniden Fenerbahçe'ye dönmesi beklenilen Berke için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fotomaç'ın dış basından derlediği haberde; genç eldivenin Belçika'da kalacağını ifade etti.

Konu ile ilgili aktarılan haber şu şekilde;

"Westerlo, Berke Özer'in kiralanma süresinin sona ereceğinin farkında ancak genç kalecinin takımda uzun süre kalması için Fenerbahçe ile konuşuyor.

Westerlo'nun yeni Türk sahipleri, geçtiğimiz sezon Türkiye'den genç ve umut vadeden futbolcuları getirdi. Kaleci Berke Özer de bunlardan biriydi. O sadece 19 yaşında ancak Belçika'da kendine çok büyük değer kattı.

23 maçın 6'sında hiç gol yemedi. Öte yandan Berke'nin kiralık sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Gazete van Antwerpen'e göre, her iki kulüp de Berke Özer için yeni bir kiralama konusunda anlaşmaya çok yakın.

Razvan Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması

RECEP GÜL DÖNÜYOR

Öte yandan 'dan kiralanan Recep Gül'ün de kiralık sözleşmesi neredeyse bitti. Oyuncu ikna edilemedi ve Galatasaray'a geri dönecek."

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