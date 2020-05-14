İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Isla ve Gökhan Gönül...

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde olduğu iddia edilen Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sol bek konusunda önceliği yabancı transferine veren sarı-lacivertliler duruma göre Caner Erkin'e teklif götürecek. Sağ bek konusunda da flşa gelişmeler yaşanan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Isla ile ilgili plan da belli oldu. İşte son gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 21:27 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 21:33 ABONE OL