14 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Isla ve Gökhan Gönül...

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde olduğu iddia edilen Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sol bek konusunda önceliği yabancı transferine veren sarı-lacivertliler duruma göre Caner Erkin'e teklif götürecek. Sağ bek konusunda da flşa gelişmeler yaşanan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Isla ile ilgili plan da belli oldu. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 21:27 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 21:33
ABONE OL
  • 1
  • 11
İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Isla ve Gökhan Gönül...

Beşiktaş'ın 4 sezon önce Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Gökhan Gönül ve Caner Erkin konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, henüz siyah-beyazlı takımla sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamadığı iki eski yıldızını geri almak için düğmeye basmıştı.

  • 2
  • 11
İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Isla ve Gökhan Gönül...

Sol bek konusunda önceliği yabancı futbolcuya veren Kanarya, duruma göre Caner Erkin'e teklifini sunacak.

  • 3
  • 11
İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Isla ve Gökhan Gönül...

GÖKHAN GÖNÜL'E FENERBAHÇE SORGUSU

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, bir süredir tekrar Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilen hatta "Fenerbahçeli Gökhan olarak futbolu bırakmak istiyorum" dediği şeklinde haberler yapılan Gökhan Gönül'le görüştüğü iddia edilmişti.

  • 4
  • 11
İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Isla ve Gökhan Gönül...

Gökhan'ın "Bende bir sorun yok abi. Bu haberler nereden çıkıyor ben de bilmiyorum. Hiçbir kulüple görüşmem olmadı" yanıtı verdiği gelen iddialar arasındaydı.

  • 5
  • 11
İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Isla ve Gökhan Gönül...

FENERBAHÇE'NİN PLANI BELLİ OLDU

Gökhan Gönül transferinde acele etmeyen Fenerbahçe, Mauricio Isla'nın ayrılık kararından vazgeçmesini istiyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör