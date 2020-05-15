Max Kruse'den dikkat çeken corona virüsü paylaşımı

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, antrenmanlara başlayan takımlara yapılan corona virüsü testlerinde vakaların artması sonrası sosyal medya hesabından isyan etti. Kruse yaptığı açıklamada "Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" ifadelerini kullandı.

Futbolda gerçekleşen pozitif corona virüsü vakaları sonrası Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi.

Her gün yeni vakaların ortaya çıktığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Takımların bir kısmı karantinada ve adil bir rekabet içinde değiliz. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" diye konuştu.

İşte o paylaşım:





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