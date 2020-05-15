15 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Max Kruse'den dikkat çeken corona virüsü paylaşımı

Kruse'den dikkat çeken corona virüsü paylaşımı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

'nin Alman yıldızı , antrenmanlara başlayan takımlara yapılan corona virüsü testlerinde vakaların artması sonrası hesabından isyan etti. Kruse yaptığı açıklamada "Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" ifadelerini kullandı.

Futbolda gerçekleşen pozitif corona virüsü vakaları sonrası 'nin yıldız futbolcusu , hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi.

Her gün yeni vakaların ortaya çıktığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Takımların bir kısmı karantinada ve adil bir rekabet içinde değiliz. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" diye konuştu.

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İşte o paylaşım:


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