15 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Çebi için mesaj yayınlandı

Çebi için mesaj yayınlandı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

Fenerbahçe, corona virüsü testi pozitif çıkan Başkanı Ahmet Nur Çebi ile diğer çalışanlar ve Kasımpaşalı futbolcular için açıklama yaptı.

Fenerbahçe, corona virüsü testi pozitif çıkan Başkanı Ahmet Nur Çebi ile diğer çalışanlar ve Kasımpaşalı futbolcular için açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, Çebi ve testi pozitif çıkan tüm isimler için geçmiş olsun mesajı yayınladı
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