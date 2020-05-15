15 Mayıs 2020, Cuma

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Dünya yıldızından şok hareket! "Fenerbahçe'nin teklifini dinlemek istemedi"

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıpları nedeniyle bitime 8 maç kala şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde dünyaca ünlü yıldıza teklif götürdüğü ancak oyuncunun teklifi dinlemeden reddettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.05.2020 11:41
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Dünya yıldızından şok hareket! Fenerbahçe'nin teklifini dinlemek istemedi

Süper Lig'e bu yıl, geçtiğimiz sezonun aksine iyi bir başlangıç yaparak iddialı giren Fenerbahçe, ilerleyen haftalarda aldığı istikrarsız sonuçların ardından şampiyonluk yarışında büyük yara almıştı.

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Dünya yıldızından şok hareket! Fenerbahçe'nin teklifini dinlemek istemedi

Rakiplerinin gerisinde kalan sarı-lacivertli takımda, alınan kötü sonuçlarla birlikte teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılması kararına varılmıştı.

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Dünya yıldızından şok hareket! Fenerbahçe'nin teklifini dinlemek istemedi

Yanal'ın ardından hoca arayışına giren ve henüz bir isimle anlaşmayan Fenerbahçe'nin, ocak ayında dünyaca ünlü bir yıldıza teklif götürdüğü ortaya çıktı.

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Dünya yıldızından şok hareket! Fenerbahçe'nin teklifini dinlemek istemedi

Brezilya basınından Fox Sports Radio'a yayınlanan bir programın sunuculuğunu yapan Benjamin Back, uzun yıllar Bayern Münih forması giyen başarılı futbolcu Rafinha'nın menajeriyle yaptığı konuşmayı açıkladı ve Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu. İşte o sözler...

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Dünya yıldızından şok hareket! Fenerbahçe'nin teklifini dinlemek istemedi

"Dün, Rafinha'nın Çin'den teklifler aldığına dair bir bilgi ulaştı. Ben de bu bilgiyi hemen araştırmaya koyuldum. Rafinha ile Schalke'de beraber de oynamış ve şu an oyuncunun menajerliğini yapan Lincoln'ü aradım."

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