15 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın corona virüsü testi pozitif çıktı

F.Bahçe'de bir corona virüsü şoku daha! Resmen açıkladı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 Giriş Tarihi: 15.05.2020

Fenerbahçe Genel Sekreteri , corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kızılhan, yaptığı açıklamada bir sıkıntısı olmadığını belirtti.

Kızılhan yaptığı açıklamada "PSR testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid 19 bulgularına rastlanmıştır. İlaç tedavisi hemen başlanmıştır. 2 haftalık karantina süremin 1 haftası tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok." ifadelerini kullandı.

BURAK KIZILHAN KİMDİR?

, 1984 yılı doğumlu. Şişli Terakki'de ilkokulu okuyan Burak Kızılhan liseyi Fransız Lisesi'nde okudu. Üniversite'yi ise 'de elektronik mühendisliği bölümünde okuyan Burak Kızılhan, bugün AE Arma-Elektropanç'ın İş Geliştirme Müdürü ve Fortune Türkiye'nin hazırladığı "Gelecek Vaat Eden 20 Yönetici" listesinde yer alıyor.

Mühendislik yönetimi üzerinde mastır yapan Burak Kızılhan, iki sene 'da Schneider Elektrik'te çalıştı. 2010 yazından itibarende aile şirketinde çalışan Kızılhan, şirketin Ortadoğu ve koluna bakıyor.

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