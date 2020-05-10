10 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Yalçın Koşukavak Fenerbahçe için gün sayıyor

Yalçın Koşukavak Fenerbahçe için gün sayıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Fenerbahçe'de yeni görevler de olacak. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündemindeki isimlerden olan Yalçın Koşukavak, koordinatörlüğüne getirilecek.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir görüşme halinde olduğu Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'la da anlaştığı iddia edildi. Emre Belözoğlu ile birlikte çalışması beklenen 47 yaşındaki hocanın koordinatörlüğü görevine getirileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin özellikle genç oyuncular konusunda Koşukavak'a tam yetki vereceği ifade edildi. Yalçın Koşukavak, daha önce Karacabey, İstanbulspor, Gaziantep ve Bursa'da görev yaptı.

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