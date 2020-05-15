Ali Koç'tan Obradovic ve teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Koç, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in görüşmeler için sezon sonunu beklediğini söyledi. Ali Koç ayrıca yerli ve yabancu 3 farklı hocayla görüştüklerini belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli koçu Zeljko Obradovic'in de son durumuna değinen Koç, kendisiyle oturup konuşacağız dedi. Teknik direktör arayışlarına da değinen Koç 3 isim ile görüştük dedi.

3 İSİMLE GÖRÜŞTÜK

Teknik direktör arayışları hakkında bilgi veren Ali Koç, "Şu anda 3 farklı hocayla görüşüyoruz. Yerli ve yabancı. Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyayı iyi bile isimler... Rekabetçi, gençleri kullanan, birden fazla oyun planı olan bir hoca istiyoruz. Bir hocayla anlaşıyorduk ama EURO 2020'nin ertelenmesi işi sekteye uğrattı" ifadelerini kullandı.

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OBRADOVIC FENERBAHÇE'NİN YAŞAYAN EFSANELERİNDEN BİRİDİR

"Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biridir. Geçtiğimiz sezon belki de en kolay Final Four'lardan biri olacak dedik. Ama eşi benzeri olmayan talihsiz sakatlıklar nedeniyle sezonu hiç arzu etmediğimiz, hiç de beklemediğimiz şekilde tamamladık"

Muhteşem başlayan sezon, çok kötü şekilde bitti. Yeni sezon için hocamızın istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları yaptık. Hatta hocamızın söylemine göre Fenerbahçe'de bulunduğu sezonlar içerisinde en iyi kadroyu kurduk. Ama önceki sezonların aksine sezon başlangıcımız kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde başladı. Bilhassa son saniyelerde aldığımız galibiyetler vs..."

"Beklentilerimizin tam tersi oldu sezon başlangıcımız ama buna rağmen haftalar içinde biraz toparlanmaya başladık. Türkiye Kupası'nı aldık, EuroLeague'de Play-Off potasına girdik. Tam toparlanıyor derken ertelemeler geldi, iptaller geldi"

"Belki de biz bu sezon devam edebilseydi takvimler, kimsenin beklemediği şekilde noktalayabilirdik. Tarihe geçecek bir geri dönüş yapabilirdik. Belki de bu kadar kötü başlangıcın sonu çok farklı olabilirdi"

BURADA KALMAK İSTEDİĞİ SÜRECE BURASI ONUN EVİDİR

"Kendisine de aktardığım gibi bize yaşattığı eşsiz zaferler doğrultusunda bizlerde ve camiada sonsuz kredisi olduğu yönündeydi... Hocamız Fenerbahçe'nin efsanesidir ve burada kalmak istediği sürece burası onun evidir. Bu düşüncelerde değişim olmamıştır ve bunlar da kendisine iletilmiştir"

YENİ SÖZLEŞME İÇİN SEZON SONUNDA GÖRÜŞMEK İSTEDİ

"Sezon içinde birkaç kere kontrat uzatma niyetimizi ilettik ama kendisi sezon sonunda gidişata göre değerlendirme yapmanın daha doğru olduğunu belirtti. EuroLeague'den ne karar çıkacağını bilmiyorum ama yaz aylarında oynanabileceğini tahmin etmiyorum. Kendisiyle ilerleyen günlerde oturup istişare edeceğiz ve belirttiğim gibi kalkmak istediği sürece burası onun evidir."

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