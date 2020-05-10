Transferini yazdılar! "Fenerbahçe Mirallas'a teklif iletti"
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Belçika Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Kevin Mirallas'ı transfer gündemine aldığı iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin 32 yaşındaki oyuncuya teklifini ilettiği kaydedildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Yunan basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği bilgilere göre sarı lacivertlilerin, son olarak Belçika ekibi Royal Antwerp'te forma giyen Milli yıldız Kevin Mirallas'a resmi teklifini yaptığı açıklandı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde:
"Fenerbahçe Mirallas'a bir teklifte bulundu.
Türk yetkililer, Olimpiakos'un eski oyuncusu Kevin Mirallas'a resmi teklifini yaptı.
Fenerbahçe, Kevin Mirallas'ı satın almak için elinden geleni yapıyor. 32 yaşındaki hücumcu, bir kaç gün önce Antwerp'ten ayrıldı ve serbest kaldı. Fenerbahçe, Olimpiakos'un da oyuncuya ilgisinin olduğunu biliyordu ve erken davrandı."
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