10 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Transferini yazdılar! "Fenerbahçe Mirallas'a teklif iletti"

Fenerbahçe teklifini iletti! Mirallas...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

ekiplerinden , geçtiğimiz günlerde 'nın yıldız isimlerinden gündemine aldığı iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin 32 yaşındaki oyuncuya teklifini ilettiği kaydedildi. İşte detaylar...

transferde vites yükseltti... Yunan basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği bilgilere göre sarı lacivertlilerin, son olarak ekibi Royal Antwerp'te forma giyen Milli yıldız 'a resmi teklifini yaptığı açıklandı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde:

"Fenerbahçe Mirallas'a bir teklifte bulundu.

Türk yetkililer, Olimpiakos'un eski oyuncusu Kevin Mirallas'a resmi teklifini yaptı.

Fenerbahçe, Kevin Mirallas'ı satın almak için elinden geleni yapıyor. 32 yaşındaki hücumcu, bir kaç gün önce Antwerp'ten ayrıldı ve serbest kaldı. Fenerbahçe, Olimpiakos'un da oyuncuya ilgisinin olduğunu biliyordu ve erken davrandı."

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