14 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

George Puscas'ın hocasından transfer sözleri! ''Fenerbahçe'den...''

Yıldız ismin hocası transferle ilgili konuştu! ''F.Bahçe'den...''
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.05.2020

 ekiplerinden  yaz  sezonunda hücum bölgesine takviye yapmak istiyor. Bu konuda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli takımda  ismi ön plana çıkmıştı. Oyuncunun kulübü Reading'in teknik direktörü , Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadıklarını açıkladı.

Reading Teknik Direktörü , 'nin listesinde olduğu belirtilen için açıklamalarda bulundu.

Bowen, Fenerbahçe'den bir teklif olmadığını belirtirken, "Yöneticimiz Nigel Howe ile konuştum, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif olmamış. Bizim belirlediğimiz bir fiyat da yok, şu anda bir yere gitmiyor diyebiliriz. Herhangi bir teklif yok. Genç oyuncuların burada kalması, bizim için daha mantıklı olabilir" dedi.

Transferi bu sözlerle duyurdular! haberin devamı

PANCU: "FENERBAHÇE İÇİN ÇOK İYİ OLUR"

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Daniel Pancu, vatandaşı Puscas'ın adının Fenerbahçe ile anılmasını yorumlamış ve "Çok iyi bir transfer olur" ifadelerini kullanmıştı.

Emekli forvet Pancu açıklamasında, "Puscas, Türkiye'de oynayabilir çünkü henüz çok genç, güçlü ve önünde uzun bir gelecek var. 'da düzenli gol atan bir oyuncu." diye konuşmuştu.

Reading'e 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki forvet, bu sezon takımı Reading ile 33 resmi maça çıktı. Puscas, bu maçlarda takımına 11 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Transferi bu sözlerle duyurdular! Anlaşma çok yakın Transferi bu sözlerle duyurdular! "Anlaşma çok yakın"
F.Bahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi'nin yerine... F.Bahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi'nin yerine...
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör