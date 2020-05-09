09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe Puscas için müthiş bir tercih olur
Bir dönem Beşiktaş ve Bursaspor formaları giyen Daniel Pancu'dan adı Kanarya ile anılan George Puscas'la ilgili açıklama geldi.
Bir dönem Beşiktaş ve Bursaspor formaları giyen Daniel Pancu'dan adı Kanarya ile anılan George Puscas'la ilgili açıklama geldi. Romen basınına konuşan Pancu, "Fenerbahçe, Reading'ten çok daha büyük bir kulüp. Puscas için büyük bir adım olur. O çok genç ve önünde uzun yıllar var. Türkiye onun için ideal bir lig" dedi. Reading, Puscas'ı sezon başında 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek İnter'den transfer etmişti.
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