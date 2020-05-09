09 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Puscas için müthiş bir tercih olur

Fenerbahçe Puscas için müthiş bir tercih olur
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

Bir dönem Beşiktaş ve formaları giyen 'dan adı Kanarya ile anılan George Puscas'la ilgili açıklama geldi.

Bir dönem Beşiktaş ve formaları giyen 'dan adı Kanarya ile anılan George Puscas'la ilgili açıklama geldi. Romen basınına konuşan Pancu, "Fenerbahçe, Reading'ten çok daha büyük bir kulüp. Puscas için büyük bir adım olur. O çok genç ve önünde uzun yıllar var. Türkiye onun için ideal bir lig" dedi. Reading, Puscas'ı sezon başında 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek İnter'den transfer etmişti.
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