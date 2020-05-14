14 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Razvan Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması

Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

Gelecek sezon için arayışlarını sürdüren 'de gündeme gelen isimlerden olan , geleceğine açıklamalarda bulundu. Al Hilal'ı çalıştıran Rumen teknik adam, ülke basınına yaptığı açıklamada hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarına da yanıt verdi.

'ın istifasının ardından yerli ve yabancı birçok teknik direktörler görüşmelerini sürdüren 'de gündeme gelen isimlerden olan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

"SÖZLEŞMEMİ TAMAMLAMAK İSTİYORUM"

Ajansspor'un derlediği habere göre Rumen basınına konuşan 51 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe iddialarına açıklık getirdi. Yaptığı açıklamada sözleşmesini tamamlamaya odaklandığını vurgulayan Lucescu, "2021 yılına kadar sözleşmem var ve başka bir şeyle ilgilenmiyorum. İyi hissediyorum, kariyerimin en önemli başarısını yaşadım ve kıta şampiyonluğu (Asya Şampiyonlar Ligi) kazandım. Ligde ilk sıradayız, kupada yarı finaldeyiz. Düşüncem sözleşmemi tamamlamak." dedi.

"KİMSE 2021'DE NE OLACAĞINI BİLEMEZ"

Kulübü ile olan sözleşmesini uzatmadığını da söyleyen Lucescu, "Kimse 2021'de ne olacağını tahmin edemez. Belki eve dönme ihtiyacı hissederim, belki başka yere gitmek isterim, belki de burada kalırım. Fikrim, sözleşmemi tamamlamak. Evet, doğru; sözleşmemi uzatmadım. Bana sözleşme uzatma teklifi yapılmadı." diye konuştu.

basınında çıkan haberde; Lucescu'nun, Fenerbahçe'nin yaptığı 4 milyon dolarlık teklifi reddettiği iddia edilmişti.

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