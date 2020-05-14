Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi'nin yerine...

Ersun Yanal'ın istifasının ardından takımın başına Nenad Bjelica ya da Erol Bulut ikilisinden birini getirmesi beklenen ve yeni teknik direktörün takımın başına geçmesinin ardından girişimlerini hızlandıracak olan sarı-lacivertlilerin önceliklerinden birisi de forvet transferi...