14 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi'nin yerine...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından 12 Haziran'da yeniden başlayacak maçlar için gruplar halinde çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi. Sezon başında kadrosuna kattığı yıldız golcüsü Vedat Muriqi'nin taliplerinin artması sonrası Kosovalı golcünün ayrılığına kesin gözüyle bakılırken yönetim, iki yıldız golcünün transferi için düğmeye bastı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 13:23
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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi'nin yerine...

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı büyük düşüşle zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi'nin yerine...

Geçtiğimiz dönemlerde yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde yapacağı nokta atışı transferlerle gelecek sezonu zirvede noktalamak istiyor.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi'nin yerine...

Bu doğrultuda oyuncu arayışlarını sürdüren Kanarya, ilk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi'nin yerine...

Ersun Yanal'ın istifasının ardından takımın başına Nenad Bjelica ya da Erol Bulut ikilisinden birini getirmesi beklenen ve yeni teknik direktörün takımın başına geçmesinin ardından girişimlerini hızlandıracak olan sarı-lacivertlilerin önceliklerinden birisi de forvet transferi...

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi'nin yerine...

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Vedat Muriqi'nin talipleri giderek artıyor.

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