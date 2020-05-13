13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son dakika: Fenerbahçe'de bir yöneticide corona virüsü tespit edildi!
Fenerbahçe'de son dakika corona virüsü gelişmesi... Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde 2 kulüp çalışanında yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkmıştı. Sarı-lacivertlilerde bir yöneticinin daha corona virüsü testi pozitif çıktı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını futbol kulüplerini de etkilemeye devam ediyor. Daha önce yapılan testler sonrasında 2 tesis çalışanında koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe'de bir vakaya daha rastlandı. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptırdıkları test sonrasında bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi. Yapılan ilk test sonrası evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra ise ikinci test yaptıracağı öğrenildi.
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