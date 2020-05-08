Fenerbahçe borçlarını Türk Lirası'na çevirdi

Fenerbahçe Kulübü, döviz cinsinden finansal borçların Türk Lirası'na çevrildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün KAP'a yaptığı açıklamada "Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde Şubat ayında başlayan görüşme ve işlemler sonucu Türk Lirası'na çevrilen yabancı para borçlarımız 62,7 milyon ABD Dolarına (Ortalama kur 6,91) ve 108,2 milyon Avro'ya (Ortalama kur 7,23) ulaşmış olup finansal borçlarımızda açık döviz pozisyonumuz 58 milyon ABD Doları'na gerilemiştir." ifadelerini kullandı.





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