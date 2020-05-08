08 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe borçlarını Türk Lirası'na çevirdi

F.Bahçe borçlarını Türk Lirası'na çevirdi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Kulübü, cinsinden finansal borçların 'na çevrildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün 'a yaptığı açıklamada "Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde Şubat ayında başlayan görüşme ve işlemler sonucu Türk Lirası'na çevrilen yabancı para borçlarımız 62,7 milyon ABD Dolarına (Ortalama kur 6,91) ve 108,2 milyon Avro'ya (Ortalama kur 7,23) ulaşmış olup finansal borçlarımızda açık döviz pozisyonumuz 58 milyon ABD Doları'na gerilemiştir." ifadelerini kullandı.

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