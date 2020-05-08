08 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımdan geldi?

Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek kimdir?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

genç yeteneklere yatırım yapmayı sürdürüyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi sarı lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyor. Birçok Fenerbahçe taraftarı İsmail Yüksek hakkında bilgi sahibi olmak için Google'da arama yapıyor. Peki, İsmail Yüksek kimdir? ? Hangi takımdan geldi? Hangi bölgede oynuyor? Detaylar haberimizde...

, genç futbolcu 'i kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya ve arama motorlarında İsmail Yüksek hakkında araştırma yapıyor.

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999 yılında İznik'te doğmuştur. Bursaspor alt yapısında futbola başlamıştır. ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır.

İSMAİL YÜKSEK HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Orta sahada görev yapan İsmail Yüksek çok yönlü bir futbolcu olarak göze çarpıyor. 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilmesiyle ön plana çıkan 21 yaşındaki genç futbolcu bu sezon Gölcükspor'da 26 maçta 8 gol kaydetti.

Fenerbahçe dışında Antalyaspor ve Trabzonspor'un da talip olduğu İsmail, bu sezon attığı 8 golle takımının en skorer ismi olarak ön plana çıkıyor. İsmail Yüksek 184 cm boyu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

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