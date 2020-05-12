Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Altay Bayındır ve Vedat Muriqi...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle birlikte yapacağı birçok takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlarken, iç transferde de radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle bazı oyuncularını satarak transfer için kaynak yaratmak isteyen yönetimin Altay Bayındır ve Vedat Muriqi ile ilgili planları ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 00:39 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 06:38 ABONE OL