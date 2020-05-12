12 Mayıs 2020, Salı

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Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Altay Bayındır ve Vedat Muriqi...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle birlikte yapacağı birçok takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlarken, iç transferde de radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle bazı oyuncularını satarak transfer için kaynak yaratmak isteyen yönetimin Altay Bayındır ve Vedat Muriqi ile ilgili planları ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 00:39 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 06:38
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Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Altay Bayındır ve Vedat Muriqi...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Altay Bayındır ve Vedat Muriqi...

Başkan Ali Koç ve kurmayları son toplantıda takımın 2 önemli ismi Vedat Muriç ve Altay Bayındır için gelen teklifler karşısında nasıl bir strateji izleyecekleri konusunu masaya yatırdılar.

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Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Altay Bayındır ve Vedat Muriqi...

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de Muriqi ve Altay'dan 35 milyon Euro beklenirken, değerlerini bulmazsa satılmaması kararı çıktı.

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Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Altay Bayındır ve Vedat Muriqi...

NAPOLİ ARTTIRMAK ZORUNDA
Vedat için Tottenham ve Napoli son derece aktif. Devre arasında ise Burnley istemişti… Napoli'nin 20 milyon Euro'luk bir teklife hazırlanıyor. Ama Vedat için 25'in altına inilmeyecek.

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Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Altay Bayındır ve Vedat Muriqi...

ALTAY İÇİN TEKLİFLER KAPIDA!
Altay için resmi bir teklif ulaşmış değil ancak Real Madrid ve Ajax gibi devlerin ilgisi devam ediyor. Her an kapı çalınabilir! 10 milyon Euro'nun altındaki teklifler değerlendirilmeyecek.

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