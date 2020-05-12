Mehmet Ekici'den transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Beşiktaş ile anılan Mehmet Ekici, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli takımda henüz istediklerini başaramadığını ve takımda kalmak istediğini söyledi.
Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması oluşturulurken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici'nin durumu belirsizliği koruyor. Adı sık sık Beşiktaş ile geçen tecrübeli orta saha oyuncusunun hem yurt içi hem de yurt dışından birçok teklif aldığı öğrenildi.
Mehmet Ekici'nin aldığı tekliflere rağmen şimdilik bunları değerlendirmeyi düşünmediği ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre Beşiktaş'a transfer olacağı haberlerinin çıkmasının ardından konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'de henüz istediklerimi başaramadım. Burada şampiyonluklar kazanmak için kalmak istiyorum. Eğer yönetim ve yeni gelecek hoca da bunu isterse sözleşmemi uzatırım" ifadelerini kullandı.
Sezon başında TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almayan Ekici, ikinci yarıda yeniden takıma dahil edilmiş ve sarı-lacivertli formayla çıktığı 9 maçta 2 asist kaydetmişti.
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