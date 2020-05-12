Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

"FENERBAHÇE YA DA BAŞKA BİR TAKIMLA GÖRÜŞMEDİM"

Fanatik'e konuşan Bulut, "Gökhan Gönül'le alakalı olarak ne Fenerbahçe'den ne de başka bir takımdan kimseyle görüşmedim. Gökhan'ın Beşiktaş'la bir kontratı var ve bu sözleşme devam ederken başka bir takımla temas kurmam doğru olmaz" dedi.