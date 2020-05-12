12 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'ün eski takımı Fenerbahçe'ye transfer olacağı ve tarafların prensip anlaşması sağladığı iddia edilmişti. Oyuncusuyla ilgili açıklamalarda bulunan menajer Ahmet Bulut, 35 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili konuştu.

Giriş Tarihi: 12.05.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 12:55
ABONE OL
  • 1
  • 9
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Yaz transfer dönemi için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün geleceği belirsizliğini koruyor.

  • 2
  • 9
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Sezon sonunda siyah-beyazlı takımla sözleşmesi bitecek olan tecrübeli sağ bekin Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilmişti.

  • 3
  • 9
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

35 yaşındaki futbolcunun oyuncunun sarı-lacivertli takımda bırakmak istediği ve eski takımıyla anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

  • 4
  • 9
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'ta mı kalacağı yoksa Fenerbahçe'ye mi transfer olacağı merak konusu olurken, milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut oyuncusunun geleceği hakkında konuştu.

  • 5
  • 9
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

"FENERBAHÇE YA DA BAŞKA BİR TAKIMLA GÖRÜŞMEDİM"

Fanatik'e konuşan Bulut, "Gökhan Gönül'le alakalı olarak ne Fenerbahçe'den ne de başka bir takımdan kimseyle görüşmedim. Gökhan'ın Beşiktaş'la bir kontratı var ve bu sözleşme devam ederken başka bir takımla temas kurmam doğru olmaz" dedi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör